Стыковой матч ЧМ в Катаре Россия – Польша может состояться в июне

ФИФА может провести стыковой матч чемпионата мира между Россией и Польшей в июне этого года. Об этом сообщает Sport.pl.

"Это необычная ситуация, которая не соответствует традиционному взгляду на уставы ФИФА или УЕФА. Тем не менее СAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. Лайфа) в случае получения апелляций от российской стороны должен будет рассматривать их также в контексте правовых норм, а не только принципов справедливости", — заявил арбитр CAS Якуб Ласковский.