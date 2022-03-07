Стыковой матч ЧМ в Катаре Россия – Польша может состояться в июне
Ранее стало известно, что нашу национальную команду отстранили от участия в крупных стартах.
ФИФА может провести стыковой матч чемпионата мира между Россией и Польшей в июне этого года. Об этом сообщает Sport.pl.
"Это необычная ситуация, которая не соответствует традиционному взгляду на уставы ФИФА или УЕФА. Тем не менее СAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. Лайфа) в случае получения апелляций от российской стороны должен будет рассматривать их также в контексте правовых норм, а не только принципов справедливости", — заявил арбитр CAS Якуб Ласковский.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.
РФС / Михаил Шапаев