В CAS сообщили, что не получали апелляцию от РФС из-за исключения сборных России
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши национальные команды и клубы от участия в крупных международных стартах.
Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал апелляцию от Российского футбольного союза (РФС) по поводу отстранения наших сборных и клубов от участия в международных турнирах. Об этом пишет РИА "Новости".
"На данный момент CAS не получал апелляцию РФС в отношении решения ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований", — заявил собеседник агентства.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.
РФС / Михаил Шапаев