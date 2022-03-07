В CAS сообщили, что не получали апелляцию от РФС из-за исключения сборных России

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал апелляцию от Российского футбольного союза (РФС) по поводу отстранения наших сборных и клубов от участия в международных турнирах. Об этом пишет РИА "Новости".

"На данный момент CAS не получал апелляцию РФС в отношении решения ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований", — заявил собеседник агентства.