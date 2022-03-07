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7 марта, 10:56

В CAS сообщили, что не получали апелляцию от РФС из-за исключения сборных России

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши национальные команды и клубы от участия в крупных международных стартах.

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал апелляцию от Российского футбольного союза (РФС) по поводу отстранения наших сборных и клубов от участия в международных турнирах. Об этом пишет РИА "Новости".

"На данный момент CAS не получал апелляцию РФС в отношении решения ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований", — заявил собеседник агентства.

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Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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