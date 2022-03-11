Генпрокуратура РФ требует признать Meta экстремистской организацией

Дело в том, что компания проходит по статьям о пропаганде терроризма и возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия.

Генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, сообщили в пресс-службе ведомства.