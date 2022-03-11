Генпрокуратура РФ требует признать Meta экстремистской организацией
Дело в том, что компания проходит по статьям о пропаганде терроризма и возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия.
Генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой РФ направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он сообщил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств.