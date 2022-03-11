Генпрокуратура РФ требует признать Meta экстремистской организацией

Генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой РФ направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории РФ", — говорится в сообщении.