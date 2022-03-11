Герой РФ Старостин рассказал, как с экипажем уничтожил восемь БТР и почти взвод националистов

Благодаря мужеству и стойкости военнослужащих Российской армии удалось захватить и удержать стратегически важный объект ВСУ, а также помешать противнику прорваться к переправе.

Старший лейтенант Старостин и майор Лалла рассказали о своих подвигах во время спецоперации на Украине. Видео © Минобороны России

Герой России, старший лейтенант Антон Старостин и майор Иван Лалла, получивший медаль "За отвагу", рассказали о своих подвигах во время спецоперации на Украине. Интервью с российскими военнослужащими было опубликовано Минобороны РФ.

Старостин, командовавший танковой ротой отдельной бригады береговой обороны, рассказал, что во время спецоперации на Украине его танковый экипаж вступил в бой со взводом пехоты. Численное превосходство было не на их стороне. Однако российским бойцам прицельным огнём удалось уничтожить восемь БТР-80 и ликвидировать десятки националистов. Старостин получил контузию, но из боя не вышел. Благодаря его стойкости и мужеству противнику не удалось прорваться к переправе через Днепр.

Замкомандира полка 106-й воздушно-десантной дивизии майор Иван Лалла получил медаль, проявив отвагу во время выполнения спецзадачи по захвату, удержанию и обороне стратегически важного объекта ВСУ. По словам военнослужащего, 24 февраля он десантировался на аэродром Гостомель в Киевской области. Там завязался бой. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, Лалла подбадривал солдат и призывал их к наступлению. Бойцам удалось захватить и удержать аэродром. На следующий день подразделение попало в засаду. Под миномётным и стрелковым огнём Лалла эвакуировал военную технику, однако получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Несмотря на серьёзные ранения, майор не покинул поле боя. Он продолжил стоять на своей боевой позиции и поддерживать товарищей.