Шойгу вручил госнаграды военным, отличившимся во время "Операции Z"
Медалей, в частности, удостоены две девушки из медицинской службы, которые получили ранения во время спасения солдат и офицеров.
Шойгу вручил медали "За отвагу" российским военнослужащим. Видео © Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды российским военнослужащим, которые отличились во время спецоперации на Украине: звезду Героя России, орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".
В частности, медалями были награждены прапорщик Екатерина Иванова и лейтенант Мария Мирошниченко, которые получили осколочные ранения во время спасения солдат и офицеров. Госнаграды также были вручены прапорщику Арсалану Мункуеву и младшему сержанту Игорю Видельскому за смелость и решительность, проявленные во время боёв с украинскими националистами.
"Выздоравливайте, ждём вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию", — сказал Шойгу военнослужащим.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин присвоил командиру танковой роты Алексею Лёвкину звание Героя России. Во время боёв его подразделение столкнулось с националистами. Уроженец Красноярска лично уничтожил два танка и три БМП, а потом прикрыл отход российских войск и организовал вынос раненых. Отец офицера-танкиста признался, что испытывает гордость за сына, которую нельзя передать словами.
Минобороны России