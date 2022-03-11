Шойгу вручил госнаграды военным, отличившимся во время "Операции Z"

Медалей, в частности, удостоены две девушки из медицинской службы, которые получили ранения во время спасения солдат и офицеров.

Шойгу вручил медали "За отвагу" российским военнослужащим. Видео © Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды российским военнослужащим, которые отличились во время спецоперации на Украине: звезду Героя России, орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".

В частности, медалями были награждены прапорщик Екатерина Иванова и лейтенант Мария Мирошниченко, которые получили осколочные ранения во время спасения солдат и офицеров. Госнаграды также были вручены прапорщику Арсалану Мункуеву и младшему сержанту Игорю Видельскому за смелость и решительность, проявленные во время боёв с украинскими националистами.

"Выздоравливайте, ждём вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию", — сказал Шойгу военнослужащим.