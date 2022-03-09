Путин присвоил командиру танковой роты Алексею Лёвкину звание Героя России
Алексей Лёвкин. Фото © "ВКонтакте" / Александр Усс
Во время боёв его подразделение столкнулось с националистами. Так, уроженец Красноярска лично уничтожил два танка и три БМП, а потом прикрыл отход российских войск и организовал вынос раненых.
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру танковой роты капитану Алексею Лёвкину за выполнение боевых задач в ходе специальной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Лёвкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых", — написал Усс в соцсети "ВКонтакте".
При этом военнослужащий на протяжении всей ночи прикрывал своих сослуживцев и корректировал артиллерийский огонь, передавая разведданные на командный пункт. Добавим, что в общей сложности танковой роте Лёвкина удалось уничтожить восемь танков и три бронетранспортёра.
Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду за выполнение боевых задач на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.