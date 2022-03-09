Путин присвоил командиру танковой роты Алексею Лёвкину звание Героя России

Во время боёв его подразделение столкнулось с националистами. Так, уроженец Красноярска лично уничтожил два танка и три БМП, а потом прикрыл отход российских войск и организовал вынос раненых.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру танковой роты капитану Алексею Лёвкину за выполнение боевых задач в ходе специальной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Лёвкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых", — написал Усс в соцсети "ВКонтакте".

При этом военнослужащий на протяжении всей ночи прикрывал своих сослуживцев и корректировал артиллерийский огонь, передавая разведданные на командный пункт. Добавим, что в общей сложности танковой роте Лёвкина удалось уничтожить восемь танков и три бронетранспортёра.