Гонщик Мазепин — о разрыве командой "Хаас" с ним контракта: Это несправедливо
При этом он был согласен с решением FIA о выступлении россиян в нейтральном статусе.
Российский автогонщик Никита Мазепин в ходе пресс-конференции прокомментировал решение команды "Формулы-1" "Хаас" расторгнуть с ним контракт.
"На прошлой неделе получил письмо от юриста "Хааса" о немедленном прекращении моего контракта пилота "Ф-1". Ранее FIA постановила, что я и россияне могут участвовать в нейтральном статусе. Я безоговорочно согласился с решением всемирного совета FIA. Решение "Хаас" ни на чём не основано. Считаю, это несправедливо", — заявил Мазепин.
Ранее Лайф сообщал, что "Хаас" разорвал контракт с гонщиком Никитой Мазепиным, который дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, однако не сумел набрать очков.
ТАСС/Zuma