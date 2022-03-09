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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 12:47

Гонщик Мазепин — о разрыве командой "Хаас" с ним контракта: Это несправедливо

При этом он был согласен с решением FIA о выступлении россиян в нейтральном статусе.

Российский автогонщик Никита Мазепин в ходе пресс-конференции прокомментировал решение команды "Формулы-1" "Хаас" расторгнуть с ним контракт.

"На прошлой неделе получил письмо от юриста "Хааса" о немедленном прекращении моего контракта пилота "Ф-1". Ранее FIA постановила, что я и россияне могут участвовать в нейтральном статусе. Я безоговорочно согласился с решением всемирного совета FIA. Решение "Хаас" ни на чём не основано. Считаю, это несправедливо", — заявил Мазепин.

"Мы не можем иметь дело с этим": В "Хаасе" объяснили, почему разорвали контракт с Мазепиным
"Мы не можем иметь дело с этим": В "Хаасе" объяснили, почему разорвали контракт с Мазепиным

Ранее Лайф сообщал, что "Хаас" разорвал контракт с гонщиком Никитой Мазепиным, который дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, однако не сумел набрать очков.

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ТАСС/Zuma

Шамиль Гаджиев
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