"Мы не можем иметь дело с этим": В "Хаасе" объяснили, почему разорвали контракт с Мазепиным
Наш гонщик дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, однако не сумел набрать очков.
Владелец команды "Хаас" Джин Хаас в беседе с AP объяснил, что контракт с пилотом "Формулы-1" Никитой Мазепиным был расторгнут на фоне ситуации на Украине.
"Было много резкой критики по поводу ситуации на Украине. Она становилась просто сокрушающей. Мы не можем иметь дело со всем этим, другие наши спонсоры не могут. Компания "Хаас" всегда была основным спонсором команды, не знаю, почему люди говорили, что она стала российской, её логотипы всегда были на машине. У нас всё хорошо", — заявил Хаас.
Ранее Лайф сообщал, что "Хаас" разорвала контракт с гонщиком Никитой Мазепиным, который дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, однако не сумел набрать очков.
ТАСС/Zuma