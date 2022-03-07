"Мы не можем иметь дело с этим": В "Хаасе" объяснили, почему разорвали контракт с Мазепиным

"Было много резкой критики по поводу ситуации на Украине. Она становилась просто сокрушающей. Мы не можем иметь дело со всем этим, другие наши спонсоры не могут. Компания "Хаас" всегда была основным спонсором команды, не знаю, почему люди говорили, что она стала российской, её логотипы всегда были на машине. У нас всё хорошо", — заявил Хаас.