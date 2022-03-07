В Минобороны рассказали о новых подвигах военных России в ходе спецоперации на Украине

Так, один из бойцов, несмотря на контузию и ранение, смог эвакуировать экипаж из горящего транспорта и вывести группу из окружения без потерь.

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых случаях героизма российских военных. Иван Величко, Андрей Шатохин и Денис Шишов проявили отвагу и мужество во время специальной операции по защите Донбасса.

Как сообщили в оборонном ведомстве, уроженец Воронежской области заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко 27 февраля, выполняя боевую задачу на бронетранспортёре, попал в засаду украинских националистов. Российская техника была выведена из строя выстрелом из гранатомёта, однако, несмотря на контузию и ранение, Иван эвакуировал экипаж из горящего транспорта и вывел группу из окружения, не допустив потерь.

А несколькими днями ранее уроженец Курской области заместитель командира мотострелкового взвода гвардии сержант Андрей Шатохин попал под обстрел из гранатомёта. 25 февраля боец украинского нацбатальона выскочил из гражданского автомобиля и выстрелил по тягачу, на котором передвигался Шатохин. Заметив прицеливание, сержант тут же закрыл своим телом находящегося рядом командира мотострелковой роты, получив тяжёлые ранения.

Ещё один пример героизма показал командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов. 25 февраля вместе со своим отделением он совершил марш-бросок, заняв мост через реку Днепр в районе населённого пункта Каховка, где на следующий день обеспечивал отражение атак противника. В результате Шишов уничтожил 20 единиц бронетехники и более 60 неонацистов. В ходе обстрелов он получил осколочное ранение в голову, но продолжил командовать подразделениями, которые удерживали переправу до подхода основных сил.