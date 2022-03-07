Израиль проинформировал Вашингтон о контактах Беннета с Путиным и Зеленским
Переговоры российского президента и израильского премьер-министра прошли ранее в Кремле. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Фото © Kremlin.ru
Власти Израиля проинформировали администрацию США о состоявшихся переговорах премьер-министра страны Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Axios.
По данным СМИ, глава Совбеза Израиля Эяль Хулата на минувших выходных провёл телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и рассказал ему о ходе консультаций.
"Беннет информирует администрацию президента Байдена о переговорах с Путиным и Зеленским", — рассказали порталу официальные лица.
Напомним, встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Израиля Беннетом состоялась в Кремле 5 марта, на ней лидеры обсудили ситуацию на Украине. 6 марта, в развитие субботних переговоров, прошёл телефонный разговор Путина с израильским премьером. Обсуждение прошло с учётом последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда стран.
Лайф сообщал, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.