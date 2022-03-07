Израиль проинформировал Вашингтон о контактах Беннета с Путиным и Зеленским

Власти Израиля проинформировали администрацию США о состоявшихся переговорах премьер-министра страны Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Axios.

По данным СМИ, глава Совбеза Израиля Эяль Хулата на минувших выходных провёл телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и рассказал ему о ходе консультаций.