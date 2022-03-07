НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 05:18

Пожарные приступили к тушению Луганской нефтебазы после обстрела со стороны ВСУ

Число пострадавших среди мирного населения пока не известно, уточняется информация по поводу повреждения инфраструктуры.

Пожар на Луганской нефтебазе. Видео © t.me / ЛуганскИнформЦентр

Сотрудники МЧС приступили к тушению Луганской нефтебазы, которая загорелась после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

"ВСУ нанесли удар по луганской нефтебазе! Прилёт из чего-то тяжёлого, возможно "Точки-У", в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя", — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Число пострадавших среди мирного населения пока не известно, уточняется информация по поводу повреждения инфраструктуры. На кадрах с места происшествия видно, что горят резервуары с топливом. Пожарные пытаются предотвратить переход пламени на соседние резервуары.

Мощный взрыв прогремел в Луганске

Мощный взрыв прогремел в Луганске

Ранее Лайф сообщал, что в небе над Горловкой была ликвидирована украинская ракета "Точка-У", выпущенная по населённому пункту. В результате несколько домов в городе оказались полностью уничтожены.

Обложка ©

t.me / ЛуганскИнформЦентр

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1