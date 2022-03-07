Пожарные приступили к тушению Луганской нефтебазы после обстрела со стороны ВСУ
Число пострадавших среди мирного населения пока не известно, уточняется информация по поводу повреждения инфраструктуры.
Пожар на Луганской нефтебазе. Видео © t.me / ЛуганскИнформЦентр
Сотрудники МЧС приступили к тушению Луганской нефтебазы, которая загорелась после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.
"ВСУ нанесли удар по луганской нефтебазе! Прилёт из чего-то тяжёлого, возможно "Точки-У", в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя", — написал Мирошник в своём телеграм-канале.
Число пострадавших среди мирного населения пока не известно, уточняется информация по поводу повреждения инфраструктуры. На кадрах с места происшествия видно, что горят резервуары с топливом. Пожарные пытаются предотвратить переход пламени на соседние резервуары.
Ранее Лайф сообщал, что в небе над Горловкой была ликвидирована украинская ракета "Точка-У", выпущенная по населённому пункту. В результате несколько домов в городе оказались полностью уничтожены.
t.me / ЛуганскИнформЦентр