Пожарные приступили к тушению Луганской нефтебазы после обстрела со стороны ВСУ

Пожар на Луганской нефтебазе. Видео © t.me / ЛуганскИнформЦентр

Сотрудники МЧС приступили к тушению Луганской нефтебазы, которая загорелась после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

"ВСУ нанесли удар по луганской нефтебазе! Прилёт из чего-то тяжёлого, возможно "Точки-У", в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя", — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Число пострадавших среди мирного населения пока не известно, уточняется информация по поводу повреждения инфраструктуры. На кадрах с места происшествия видно, что горят резервуары с топливом. Пожарные пытаются предотвратить переход пламени на соседние резервуары.