Мэр Горловки Приходько: Выпущенную по городу ракету ВСУ "Точка-У" уничтожили в воздухе

По предварительным данным, полностью уничтожено два дома по улице Жигулёвской, отметил градоначальник. Этот населённый пункт с 2014 года находится под контролем ДНР.

Выпущенная по Горловке украинскими военными ракета "Точка-У" была ликвидирована в воздухе. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в связи с этим были полностью уничтожены два дома.

Ранее он заявил, что ВСУ произвели обстрел города ракетой, выпущенной из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

"По уточнённой информации, "Точка-У" была уничтожена в воздухе. По предварительным данным, полностью уничтожено два дома по улице Жигулёвской", — указано в сообщении Приходько в телеграм-канале.

Отметим, что Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, населённый пункт расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".

Ранее сообщалось, что женщин, детей и пожилых людей решили эвакуировать из Горловки из-за обстрелов ВСУ. Вывоз будет проводиться для всех желающих. Беженцев обеспечат продуктовыми и гигиеническими наборами.