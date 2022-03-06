Danone приостанавливает инвестиционные проекты в России
Полностью покидать российский рынок производитель не намерен. Часть продукции, пользующейся спросом, продолжит выпускаться.
Компания Danone на время прекращает работу в России. Это коснётся инвестиционных проектов, однако выпуск молочной продукции и детского питания будет продолжен. Об этом руководство организации сообщило на сайте.
"Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания", — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что ряд иностранных брендов уходит из России из-за начала Москвой "Операции Z" на Украине по денацификации, а также после введения Западом антироссийских санкций. Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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