НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 18:57

Зеленский обсудил с премьером Британии ужесточение санкций против России

В своих соцсетях глава Незалежной отметил, что продолжил диалог с Джонсоном и сообщил ему "о противостоянии агрессору".

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ужесточение санкций в отношении России, а также согласовал дальнейшие совместные шаги Киева и Лондона.

"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о противостоянии агрессору... Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали дальнейшие совместные шаги", — написал Зеленский в своём инстаграм-аккаунте.

Зеленский призвал США запретить импорт всех российских товаров

Зеленский призвал США запретить импорт всех российских товаров

Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.

Обложка ©

Instagram / zelenskiy_official

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1