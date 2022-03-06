Зеленский обсудил с премьером Британии ужесточение санкций против России
В своих соцсетях глава Незалежной отметил, что продолжил диалог с Джонсоном и сообщил ему "о противостоянии агрессору".
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ужесточение санкций в отношении России, а также согласовал дальнейшие совместные шаги Киева и Лондона.
"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о противостоянии агрессору... Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали дальнейшие совместные шаги", — написал Зеленский в своём инстаграм-аккаунте.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
Instagram / zelenskiy_official