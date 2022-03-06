Зеленский обсудил с премьером Британии ужесточение санкций против России

В своих соцсетях глава Незалежной отметил, что продолжил диалог с Джонсоном и сообщил ему "о противостоянии агрессору".

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ужесточение санкций в отношении России, а также согласовал дальнейшие совместные шаги Киева и Лондона.