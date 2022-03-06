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6 марта, 18:37

Роскомнадзор ограничил доступ к журналу "Сноб"

Решение связано с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Роскомнадзор ограничил доступ к журналу "Сноб" на территории России. Об этом следует из данных сервиса ведомства по проверке блокировки сайтов и их страниц.

Как уточняется, доступ был ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Кроме того, ограничения на аналогичном основании коснулись сайтов "Собеседник", "Агентство", "Эхо Москвы в Челябинске", "Эхо Кавказа" и Activatica.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны" по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны" по требованию Генпрокуратуры

Напомним, что за последние дни в РФ приостановили работу нескольких СМИ. Так, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, приостановили работу в России телеканал "Дождь"* и издание Znak.com. Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*.

* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

Pexels

Николь Вербер

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