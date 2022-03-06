Роскомнадзор ограничил доступ к журналу "Сноб" на территории России. Об этом следует из данных сервиса ведомства по проверке блокировки сайтов и их страниц.

Как уточняется, доступ был ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Кроме того, ограничения на аналогичном основании коснулись сайтов "Собеседник", "Агентство", "Эхо Москвы в Челябинске", "Эхо Кавказа" и Activatica.