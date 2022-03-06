Роскомнадзор ограничил доступ к журналу "Сноб"
Решение связано с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Роскомнадзор ограничил доступ к журналу "Сноб" на территории России. Об этом следует из данных сервиса ведомства по проверке блокировки сайтов и их страниц.
Как уточняется, доступ был ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Кроме того, ограничения на аналогичном основании коснулись сайтов "Собеседник", "Агентство", "Эхо Москвы в Челябинске", "Эхо Кавказа" и Activatica.
Напомним, что за последние дни в РФ приостановили работу нескольких СМИ. Так, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, приостановили работу в России телеканал "Дождь"* и издание Znak.com. Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*.
* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.
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