Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны" по требованию Генпрокуратуры
Интернет-издание было заблокировано в связи с призывами к беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания "Медиазона"* по требованию Генпрокуратуры. Это следует из данных сервиса ведомства по проверке блокировки сайтов и их страниц.
Уточняется, что доступ был ограничен в связи с призывами издания к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.
Напомним, что за последние дни в РФ приостановили работу несколько СМИ. Так, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, приостановили работу в России телеканал "Дождь"* и издание Znak.com. Кроме того, Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*.
* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.
ТАСС / Кирилл Кухмарь