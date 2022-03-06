Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello

Такие меры приняты в связи с неисполнением заданных ведомством требований в установленный законом срок.

Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello перестать рассылать пользователям недостоверную информацию об "Операции Z" на Украине, говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор на основании решения направил администрации американского интернет-ресурса Zello требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины", — сообщается в документе.

Ведомство отметило, что администрация приложения Zello в срок не выполнила заданные ведомством требования. В связи с неисполнением обязательств в течение 24 часов доступ к этому приложению в России будет ограничен.