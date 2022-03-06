Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello
Такие меры приняты в связи с неисполнением заданных ведомством требований в установленный законом срок.
Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello перестать рассылать пользователям недостоверную информацию об "Операции Z" на Украине, говорится в сообщении ведомства.
"Роскомнадзор на основании решения направил администрации американского интернет-ресурса Zello требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины", — сообщается в документе.
Ведомство отметило, что администрация приложения Zello в срок не выполнила заданные ведомством требования. В связи с неисполнением обязательств в течение 24 часов доступ к этому приложению в России будет ограничен.
Ранее Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Кроме того, ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*.
* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.
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