ЦБ ограничил переводы за рубеж физлицами суммой в $5 тысяч в месяц
Данная мера принята в связи с "повышенной волатильностью" валютного рынка и направлена на обеспечение финансовой стабильности, сообщили в регуляторе.
Банк России ограничил банковские переводы за рубеж одними физическими лицами другим суммой в пять тысяч долларов в месяц. Об этом сообщается в информационном письме, направленном ЦБ структурным подразделениям.
"Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами – резидентами суммой в размере 5000 долларов переводов в пользу иных физических лиц – резидентов", — сказано в письме.
Новый лимит касается в том числе и лиц, являющихся супругами или близкими родственниками. Кроме того, под ограничения подпадают перечисления без открытия банковского счёта или переводы со счетов физических лиц – резидентов.
А сегодня ночью транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ.
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