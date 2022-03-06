ЦБ ограничил переводы за рубеж физлицами суммой в $5 тысяч в месяц

Банк России ограничил банковские переводы за рубеж одними физическими лицами другим суммой в пять тысяч долларов в месяц. Об этом сообщается в информационном письме, направленном ЦБ структурным подразделениям.

"Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами – резидентами суммой в размере 5000 долларов переводов в пользу иных физических лиц – резидентов", — сказано в письме.