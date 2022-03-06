Российский гимнаст выступил на этапе Кубка мира c буквой Z на форме

Россиянин Иван Куляк выступал на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в столице Катара Дохе с буквой Z на груди. Она была прикреплена к форме при помощи клейкой ленты.





В соревнованиях на параллельных брусьях он занял третье место. Победу одержал украинец Илья Ковтун, вторым стал представитель Казахстана Милад Карими.

Российские гимнасты выступают на этапе Кубка мира в Дохе в нейтральном статусе. Букву Z наносят на российскую технику, участвующую в спецоперации на территории Украины.