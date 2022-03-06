Российский гимнаст выступил на этапе Кубка мира c буквой Z на форме
До 7 марта гимнастам из России разрешено выходить на старт в нейтральном статусе.
Россиянин Иван Куляк выступал на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в столице Катара Дохе с буквой Z на груди. Она была прикреплена к форме при помощи клейкой ленты.
В соревнованиях на параллельных брусьях он занял третье место. Победу одержал украинец Илья Ковтун, вторым стал представитель Казахстана Милад Карими.
Российские гимнасты выступают на этапе Кубка мира в Дохе в нейтральном статусе. Букву Z наносят на российскую технику, участвующую в спецоперации на территории Украины.
С 7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила спортсменам из России и Белоруссии, а также официальным лицам, включая судей, участвовать в соревнованиях под своей эгидой.