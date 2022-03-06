Паралимпийская сборная исполнила гимн России перед вылетом из Пекина

Сборная России, которая должна была выступить на Паралимпиаде, вылетела из Пекина в Москву. Перед тем как подняться на борт, все члены национальной команды исполнили гимн Российской Федерации.

В составе российской делегации на Играх находился 71 спортсмен. Рейс SU205 вылетел из столичного аэропорта Пекина в 6:40 по московскому времени, его прибытие в Шереметьево ожидается в 14:43 мск.

Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды. После своего отстранения от участия в Играх в Пекине спортсмены спели национальный гимн в Паралимпийской деревне.