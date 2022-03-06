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6 марта, 07:59

Паралимпийская сборная исполнила гимн России перед вылетом из Пекина

Сегодня наши спортсмены, которые должны были выступить на Играх, вылетели в Москву.

Российские паралимпийцы исполнили национальный гимн. Видео © Предоставлено Лайфу

Сборная России, которая должна была выступить на Паралимпиаде, вылетела из Пекина в Москву. Перед тем как подняться на борт, все члены национальной команды исполнили гимн Российской Федерации.

В составе российской делегации на Играх находился 71 спортсмен. Рейс SU205 вылетел из столичного аэропорта Пекина в 6:40 по московскому времени, его прибытие в Шереметьево ожидается в 14:43 мск.

"Врубили на всю громкость": Российские спортсмены спели национальный гимн в Паралимпийской деревне после отстранения

"Врубили на всю громкость": Российские спортсмены спели национальный гимн в Паралимпийской деревне после отстранения

Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды. После своего отстранения от участия в Играх в Пекине спортсмены спели национальный гимн в Паралимпийской деревне.

Обложка ©

Кадр из видео / Предоставлено Лайфу

Оксана Попова

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