Паралимпийская сборная исполнила гимн России перед вылетом из Пекина
Сегодня наши спортсмены, которые должны были выступить на Играх, вылетели в Москву.
Российские паралимпийцы исполнили национальный гимн. Видео © Предоставлено Лайфу
Сборная России, которая должна была выступить на Паралимпиаде, вылетела из Пекина в Москву. Перед тем как подняться на борт, все члены национальной команды исполнили гимн Российской Федерации.
В составе российской делегации на Играх находился 71 спортсмен. Рейс SU205 вылетел из столичного аэропорта Пекина в 6:40 по московскому времени, его прибытие в Шереметьево ожидается в 14:43 мск.
"Врубили на всю громкость": Российские спортсмены спели национальный гимн в Паралимпийской деревне после отстранения
Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды. После своего отстранения от участия в Играх в Пекине спортсмены спели национальный гимн в Паралимпийской деревне.
Кадр из видео / Предоставлено Лайфу