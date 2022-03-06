СВР узнала о возможном получении Украиной плутония для ядерного оружия от США

Заявление президента Украины Владимира Зеленского на недавней Мюнхенской конференции по безопасности о претензиях Киева на ядерный статус страны было не случайным, эти слова могут стать реальностью в самой ближайшей перспективе, сообщил РИА "Новости" представитель одного из компетентных российских ведомств со ссылкой на данные разведки.

"Так, имеющиеся в СВР (Службе внешней разведки РФ. — Прим. Лайфа) данные свидетельствуют, что НИОКР (научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы. — Прим. Лайфа) по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как имплозивного, так и пушечного типа", — сказал источник агентства.

По его словам, Киев мог скрытно приобрести у западных стран технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов. Он напомнил, что США уже осуществляли передачу плутония для ядерного оружия своим партнёрам. Есть основания полагать, что и в случае с Киевом Вашингтон действовал так же.

Его заявления подтвердил и источник ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что в ядерных исследованиях также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове. Указанные учреждения имеют "научные заделы и соответствующий программно-аппаратный потенциал в сфере моделирования состояния вещества", отметил он.