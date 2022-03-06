Губернатор Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опроверг появившуюся ранее информацию об обстреле города.

В субботу вечером в службу 112 обратились горожане, которые заявили, что в районе улицы Везельской они увидели вспышку и услышали громкий хлопок.

По словам главы региона, инцидент действительно был, но произошедшее не является обстрелом.