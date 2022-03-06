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6 марта, 07:41

Губернатор Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгорода

В субботу вечером в службу 112 обратились горожане, которые заявили, что в районе улицы Везельской они увидели вспышку и услышали громкий хлопок.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опроверг появившуюся ранее информацию об обстреле города.

В субботу вечером в службу 112 обратились горожане, которые заявили, что в районе улицы Везельской они увидели вспышку и услышали громкий хлопок.

По словам главы региона, инцидент действительно был, но произошедшее не является обстрелом.

"Мы точно понимаем, что это никакой не обстрел. Это фейковая информация, которая появилась вчера вечером, не соответствует действительности. Пострадавших нет. Разрушений серьёзных нет, в нескольких местах повреждена обшивка жилого дома, но выехали аварийные службы, выехал мэр, с жильцами поговорили, все спокойны", — заключил Гладков.

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Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, задержано шесть сторонников "Правого сектора"*, планировавших устроить взрыв в одном из православных храмов.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана Попова

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