Авиация ВКС России сбила пять истребителей, два вертолёта и шесть дронов ВСУ

За всё время спецоперации военные уничтожили 69 самолётов на земле и 24 в воздухе, а также вывели из строя 62 беспилотных летательных аппарата.

За прошедшие сутки российской истребительной авиацией и ПВО ВКС было сбито четыре самолёта Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, два вертолёта Ми-8 вблизи Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, Российская армия сбила самолёты Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, а также шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2".

"Уничтожено 69 самолётов на земле и 24 самолёта в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и миномётов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата", — сообщил Конашенков.