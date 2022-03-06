Авиация ВКС России сбила пять истребителей, два вертолёта и шесть дронов ВСУ
За всё время спецоперации военные уничтожили 69 самолётов на земле и 24 в воздухе, а также вывели из строя 62 беспилотных летательных аппарата.
За прошедшие сутки российской истребительной авиацией и ПВО ВКС было сбито четыре самолёта Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, два вертолёта Ми-8 вблизи Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, по его словам, Российская армия сбила самолёты Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, а также шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2".
"Уничтожено 69 самолётов на земле и 24 самолёта в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и миномётов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата", — сообщил Конашенков.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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