Войска России вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове
А авиация уничтожила три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и три радиолокационные станции ВСУ.
Войска России сегодня, 6 марта, ударом высокоточного оружия поразили аэродром ВВС Украины в Староконстантинове, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Утром 6 марта нанесён удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове", — отметил офицер.
Кроме того, бомбардировочной и штурмовой авиацией были уничтожены три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и три радиолокационные станции ВСУ.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ