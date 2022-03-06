ДНР: Из Мариуполя по гумкоридору эвакуировали ещё восемь мирных жителей

Из Мариуполя по вновь открывшемуся гуманитарному коридору эвакуировали ещё восемь человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"По оперативным данным, из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район по гуманитарному коридору эвакуировано ещё восемь человек", — говорится в сообщении.