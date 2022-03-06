ДНР: Из Мариуполя по гумкоридору эвакуировали ещё восемь мирных жителей
Власти Донецкой Народной Республики призвали граждан избегать столкновения с украинскими силовиками.
Из Мариуполя по вновь открывшемуся гуманитарному коридору эвакуировали ещё восемь человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
"По оперативным данным, из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район по гуманитарному коридору эвакуировано ещё восемь человек", — говорится в сообщении.
Власти ДНР призывают мирных жителей воздержаться от столкновения с украинскими силовиками.
Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ