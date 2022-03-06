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6 марта, 06:17

Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона"

По его словам, препарат от коронавируса на основе моноклональных антител доказал свою эффективность и в отношении варианта BA.2.

Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и в отношении "стелс-омикрона" (ВА.2), заявил РИА "Новости" директор центра Александр Гинцбург.

"Мы проверили препарат, как он работает против варианта ВА.2. Он работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и "стелс-вариант". Это очень хороший, ценный препарат", — рассказал Гинцбург.

Вариант "омикрона" BA.2, или "стелс-омикрон", был выявлен в Алжире в январе. Он отличается ещё большей заразностью, чем его первоначальная версия.

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Ранее Александр Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител" против ковида. Если всё пройдёт успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, отметил глава НИЦ.

Обложка ©

Pixabay

Оксана Попова

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