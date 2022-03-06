Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона"
По его словам, препарат от коронавируса на основе моноклональных антител доказал свою эффективность и в отношении варианта BA.2.
Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и в отношении "стелс-омикрона" (ВА.2), заявил РИА "Новости" директор центра Александр Гинцбург.
"Мы проверили препарат, как он работает против варианта ВА.2. Он работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и "стелс-вариант". Это очень хороший, ценный препарат", — рассказал Гинцбург.
Вариант "омикрона" BA.2, или "стелс-омикрон", был выявлен в Алжире в январе. Он отличается ещё большей заразностью, чем его первоначальная версия.
Ранее Александр Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител" против ковида. Если всё пройдёт успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, отметил глава НИЦ.
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