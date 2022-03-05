Психолог Миллер дала советы, как справиться с тревожностью на фоне новостей

Психолог Александра Миллер рассказала, как справиться с тревожностью на фоне новостей. Видео © LIFE

Психолог Александра Миллер в разговоре с Лайфом дала советы, как справиться с тревожностью на фоне новостей.

По её словам, сейчас непростой период для всех. В первую очередь это эмоционально сложное время, поэтому очень важно сосредоточиться и собраться, чтобы сохранить психику.

"Очень важно понять, что только сосредоточенность, только чёткая собранность даст вам чёткий результат для сохранения вашей психики. Это ключевой момент, потому что, когда мы начинаем суетиться, любой психолог, который работает в экстренных случаях, скажет вам, что в сложных ситуациях важно собраться и максимально абстрагироваться от того, что происходит. У вас не будет внутренний паники, которую важно сейчас утихомирить", — отметила Миллер.

Эксперт порекомендовала прекратить мониторить СМИ. По её словам, необходимо перестать пересылать друг другу какую-либо информацию, которая зачастую даже не является действительностью. Миллер отметила, что сейчас важно беречь свою психику и осознать, что наша сфера влияния, как мирных жителей, касается только нас и нашей семьи.