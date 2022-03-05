Глава ДНР Пушилин заявил, что киевский режим доживает последние дни

По его словам, в агонии украинские политики пытаются нанести как можно больше ущерба.

Киевский режим доживает последние дни, пытаясь оставить после себя как можно более серьёзный ущерб. Такое мнение в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония — с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя", — сказал он.

Ранее Пушилин также сообщил о гибели командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" полковника Владимира Жоги (позывной Воха). По словам главы ДНР, Воха получил смертельное ранение, обеспечивая выход мирных жителей из города Волноваха.