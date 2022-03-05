Глава ДНР Пушилин заявил, что киевский режим доживает последние дни
По его словам, в агонии украинские политики пытаются нанести как можно больше ущерба.
Киевский режим доживает последние дни, пытаясь оставить после себя как можно более серьёзный ущерб. Такое мнение в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония — с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя", — сказал он.
Ранее Пушилин также сообщил о гибели командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" полковника Владимира Жоги (позывной Воха). По словам главы ДНР, Воха получил смертельное ранение, обеспечивая выход мирных жителей из города Волноваха.
Как писал Лайф, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Рюмин Александр