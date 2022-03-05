ВЦИОМ: Российской армии доверяет 84% граждан РФ

При этом каждый десятый опрошенный заявил об обратном — недоверие вызывает у 10%. Также 70% респондентов считают, что военная операция для Российской армии скорее проходит успешно. Противоположного мнения придерживается 14%, а 16% затрудняются ответить.

Также в поддержку решения провести "Операцию Z" высказался 71% россиян. При этом каждый пятый (21%) скорее не поддерживает его. Ещё у 8% вопрос вызвал определённые затруднения. Кроме того, 46% граждан РФ считают, что цель операции состоит в том, чтобы защитить Россию и не дать разместить военные базы НАТО на Украине. Ещё 19% респондентов считают, что целью операции является стремление изменить политический курс Киева, 18% — защита русскоязычного населения ДНР и ЛНР, а 5% — оккупация Украины и присоединение её к России.