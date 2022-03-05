ВЦИОМ: Российской армии доверяет 84% граждан РФ
Также 70% опрошенных считают, что "Операция Z" скорее проходит успешно. Противоположного мнения придерживается 14%, а 16% затрудняются ответить.
Россияне рассказали, как воспринимают специальную военную "Операцию Z", которая проводится на территории Украины. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство из них (84%) доверяют Российской армии.
При этом каждый десятый опрошенный заявил об обратном — недоверие вызывает у 10%. Также 70% респондентов считают, что военная операция для Российской армии скорее проходит успешно. Противоположного мнения придерживается 14%, а 16% затрудняются ответить.
Также в поддержку решения провести "Операцию Z" высказался 71% россиян. При этом каждый пятый (21%) скорее не поддерживает его. Ещё у 8% вопрос вызвал определённые затруднения. Кроме того, 46% граждан РФ считают, что цель операции состоит в том, чтобы защитить Россию и не дать разместить военные базы НАТО на Украине. Ещё 19% респондентов считают, что целью операции является стремление изменить политический курс Киева, 18% — защита русскоязычного населения ДНР и ЛНР, а 5% — оккупация Украины и присоединение её к России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Данил Айкин