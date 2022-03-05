Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways приостанавливают полёты в Россию
Отмечается, что пассажиры могут вернуть деньги за билеты. О сроках возобновления авиасообщения пока не известно.
Азербайджанские авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Buta Airways заявили о приостановке своих полётов в города России с воскресенья, 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.
"Отсутствие возможности полноценного страхования при совершении международных полётов создаёт необоснованные риски для граждан наших стран, авиакомпаний и других юридических лиц. В связи с вышеуказанным азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways с 08:00 (07:00 по Москве) 6 марта приостанавливают все рейсы в города РФ", — говорится в сообщении.
Уточняется, что авиаперевозчику AZAL и страховым компаниям нужно "детально проанализировать поменявшуюся обстановку, оценить все негативные и положительные воздействия, изучить все возможные перемены в своей политике". Все пассажиры отменённых рейсов могут вернуть деньги за билеты. Сроки возобновления авиарейсов в Россию в компании не называют.
Напомним, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. Ранее "Аэрофлот", а также его "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" также объявил об аналогичном решении.
Facebook / Buta Airways