Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways приостанавливают полёты в Россию

Азербайджанские авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Buta Airways заявили о приостановке своих полётов в города России с воскресенья, 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.

"Отсутствие возможности полноценного страхования при совершении международных полётов создаёт необоснованные риски для граждан наших стран, авиакомпаний и других юридических лиц. В связи с вышеуказанным азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways с 08:00 (07:00 по Москве) 6 марта приостанавливают все рейсы в города РФ", — говорится в сообщении.