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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 18:32

Захарова призвала Запад прекратить бездумную "накачку" Украины вооружением

В ведомстве подчеркнули, что поставки были абсолютно бесконтрольными и оружие расходится в Незалежной среди нацбатальонов.

То количество оружия, которое страны Запада поставили Украине, уже представляет угрозу для международной гражданской авиации из-за того, что попадает в руки националистов и террористов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за её пределами", отмечается в заявлении.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.

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Политолог Стариков исключил вероятность ядерной войны Запада с Россией
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Flickr / МИД России

Татьяна Миссуми
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