Эрдоган передал Путину слова Зеленского о готовности встретиться с ним в Анкаре

Турция сейчас является одной из немногих стран, которые могут одновременно вести диалог и с Москвой, и с Киевом, отметил официальный представитель главы государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе запланированного на 6 марта телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным намерен передать предложения по созданию условий для переговоров лидеров РФ и Украины. Об этом рассказал официальный представитель главы государства Ибрагим Калын.

"Завтра ожидаются телефонные переговоры с господином Путиным. Конечно, мы ведём переговоры с нашими союзниками о том, как остановить эту войну. Мы донесём до российской стороны наши предложения по созданию условий для того, чтобы она села за стол переговоров. Как известно, у нашего президента очень хорошие отношения и с Путиным, и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским", — цитирует его телеканал "ТРТ Хабер".

Как добавил Калын, Турция сейчас является одной из немногих стран, которые могут одновременно вести диалог и с Россией, и с Украиной. Он снова подтвердил нежелание страны отказаться ни от России, ни от Украины. Поэтому Анкара "делает акцент на том, какие шаги мы можем предпринять, чтобы посадить стороны за стол переговоров, но особенно убедить в этом российскую сторону". Он также заметил, что Эрдоган передал Путину слова Зеленского о его готовности провести встречу с лидером России в Анкаре или Стамбуле.