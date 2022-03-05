Пресс-секретарь Посольства США Ребхольц покидает Россию
Как пишут СМИ, на его должность назначена Дженнифер Палмер.
Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц покидает свой пост и уезжает из России. Об этом сообщил дипломат в ответ на письменный запрос РИА "Новости".
"Я уезжаю из Москвы", — говорится в ответе на письмо в адрес посольства.
При этом уточняется, что новым пресс-секретарём американской дипмиссии назначена Дженнифер Палмер.
Ранее Рябков выразил послу США протест из-за враждебных акций у Посольства РФ в Вашингтоне. Кроме того, он отметил бездействие в ряде случаев американских правоохранительных органов, ответственных за безопасность иностранных дипмиссий.
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