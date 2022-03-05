Пресс-секретарь Посольства США Ребхольц покидает Россию

Как пишут СМИ, на его должность назначена Дженнифер Палмер.

Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц покидает свой пост и уезжает из России. Об этом сообщил дипломат в ответ на письменный запрос РИА "Новости".

"Я уезжаю из Москвы", — говорится в ответе на письмо в адрес посольства.

При этом уточняется, что новым пресс-секретарём американской дипмиссии назначена Дженнифер Палмер.