ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 18:10
4008

Пресс-секретарь Посольства США Ребхольц покидает Россию

Как пишут СМИ, на его должность назначена Дженнифер Палмер.

Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц покидает свой пост и уезжает из России. Об этом сообщил дипломат в ответ на письменный запрос РИА "Новости".

"Я уезжаю из Москвы", — говорится в ответе на письмо в адрес посольства.

При этом уточняется, что новым пресс-секретарём американской дипмиссии назначена Дженнифер Палмер.

Посольство РФ потребовало от США осудить преступное высказывание сенатора Грэма о Путине
Посольство РФ потребовало от США осудить преступное высказывание сенатора Грэма о Путине

Ранее Рябков выразил послу США протест из-за враждебных акций у Посольства РФ в Вашингтоне. Кроме того, он отметил бездействие в ряде случаев американских правоохранительных органов, ответственных за безопасность иностранных дипмиссий.

BannerImage

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar