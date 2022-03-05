МВФ увидел в санкциях против России угрозу всей мировой экономике

События на Украине и антироссийские санкции не пройдут бесследно для мировой экономики. Ценовой шок ощутят во многих странах, особенно тяжело придётся той части населения планеты, которая и без того имеет низкий доход. К таким выводам пришёл Международный валютный фонд.

"Хотя ситуация очень неустойчивая и прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьёзны... Цены на энергоносители и сырьё, включая пшеницу и прочие зерновые, возросли, усилив инфляционное давление со стороны разрывов в цепочках снабжения и восстановления после пандемии CoViD-19", — подчеркнули в фонде.