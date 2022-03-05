МВФ увидел в санкциях против России угрозу всей мировой экономике
В фонде уточнили, что разрыв торговых цепочек приведёт к ценовому шоку по всему миру. Наибольший ущерб понесут страны, которые до этого тесно сотрудничали с Россией или Украиной.
События на Украине и антироссийские санкции не пройдут бесследно для мировой экономики. Ценовой шок ощутят во многих странах, особенно тяжело придётся той части населения планеты, которая и без того имеет низкий доход. К таким выводам пришёл Международный валютный фонд.
"Хотя ситуация очень неустойчивая и прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьёзны... Цены на энергоносители и сырьё, включая пшеницу и прочие зерновые, возросли, усилив инфляционное давление со стороны разрывов в цепочках снабжения и восстановления после пандемии CoViD-19", — подчеркнули в фонде.
Там также отметили, что наибольшую встряску почувствует экономика стран, которые состоят с Россией или Украиной в тесных торговых отношениях.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Япония и другие. На этом фоне на мировом рынке растут опасения, что образуется дефицит нефти, её стоимость продолжает быстро расти, как и природного газа. Лайф следит за развитием событий.
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