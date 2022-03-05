"Вашингтон" усилил личную охрану Овечкина
Ранее руководство клуба признало, что российский хоккеист сталкивается с невероятным давлением.
Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан заявил, что клуб НХЛ решил усилить меры по обеспечению безопасности капитана команды Александра Овечкина за счёт дополнительной охраны. Об этом сообщает NBC Sports.
"Многим людям сейчас трудно контролировать свои эмоции, они выходят из себя. Это тяжёлая ситуация", — сказал Маклеллан.
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