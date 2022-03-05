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5 марта, 17:58

Появились кадры, как Путин управляет самолётом на авиационном тренажёре

Российский лидер напомнил, что раньше летал на самолёте и пилот показывал ему, как управлять воздушным судном.

Президент России Владимир Путин полетал на авиасимуляторе. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин совершил полёт на авиационном тренажёре "Сухой-Суперджет 100" в сопровождении командира воздушного судна лётного отряда "Аэрофлота" Марии Касяник. Она показывала главе государства, как управлять самолётом, а также рассказала о нюансах такого способа передвижения.

"Узнаёте?" — спросила его женщина-пилот, когда самолёт "пролетал" в районе Черноморского побережья.

Путин также поделился, что до этого уже летал на самолёте. Он рассказал, что пилот показывал ему, как управлять воздушным судном.

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Напомним, глава государства сегодня посетил авиационный учебный центр ПАО "Аэрофлот". Там он встретился с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. После беседы с президентом российские женщины-пилоты оценили безопасность полётов на Airbus и Boeing. Одна из собеседниц Лайфа выразила уверенность в том, что Росавиация просто не позволит неисправным самолётам подниматься в воздух.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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