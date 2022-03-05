Появились кадры, как Путин управляет самолётом на авиационном тренажёре

Президент России Владимир Путин полетал на авиасимуляторе. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин совершил полёт на авиационном тренажёре "Сухой-Суперджет 100" в сопровождении командира воздушного судна лётного отряда "Аэрофлота" Марии Касяник. Она показывала главе государства, как управлять самолётом, а также рассказала о нюансах такого способа передвижения.

"Узнаёте?" — спросила его женщина-пилот, когда самолёт "пролетал" в районе Черноморского побережья.

Путин также поделился, что до этого уже летал на самолёте. Он рассказал, что пилот показывал ему, как управлять воздушным судном.