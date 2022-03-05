Появились кадры, как Путин управляет самолётом на авиационном тренажёре
Российский лидер напомнил, что раньше летал на самолёте и пилот показывал ему, как управлять воздушным судном.
Президент России Владимир Путин полетал на авиасимуляторе. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин совершил полёт на авиационном тренажёре "Сухой-Суперджет 100" в сопровождении командира воздушного судна лётного отряда "Аэрофлота" Марии Касяник. Она показывала главе государства, как управлять самолётом, а также рассказала о нюансах такого способа передвижения.
"Узнаёте?" — спросила его женщина-пилот, когда самолёт "пролетал" в районе Черноморского побережья.
Путин также поделился, что до этого уже летал на самолёте. Он рассказал, что пилот показывал ему, как управлять воздушным судном.
Напомним, глава государства сегодня посетил авиационный учебный центр ПАО "Аэрофлот". Там он встретился с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. После беседы с президентом российские женщины-пилоты оценили безопасность полётов на Airbus и Boeing. Одна из собеседниц Лайфа выразила уверенность в том, что Росавиация просто не позволит неисправным самолётам подниматься в воздух.
LIFE