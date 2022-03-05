"Запомнила на всю жизнь": Женщина-пилот рассказала Лайфу о поцелуе с Путиным
Она отметила, что после встречи с главой государства сильно воодушевилась, потому что считает его "топовым" мировым лидером.
Пилот Boeing 777 Светлана Слегтина рассказала о поцелуе с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео © LIFE
Пилот Boeing 777 Светлана Слегтина, принимавшая участие во встрече президента РФ Владимира Путина с женщинами из лётного состава российских авиакомпаний, назвала его топовым лидером. А также рассказала корреспонденту Лайфа о поцелуе с главой государства.
"Запоминающийся [поцелуй]! На всю жизнь!" — сказала она.
Светлана рассказала, что ей очень хотелось пообщаться с президентом и задать ему несколько вопросов, однако Путин на встрече настолько подробно и полно отвечал на все остальные вопросы, что её тема оказалась уже не столь актуальной. Девушка поделилась, что расстроилась из-за этого и решила подойти к Путину лично, намекнув на продолжение диалога.
"На что мне Владимир Владимирович пообещал, что мы с ним обязательно встретимся и поболтаем, вручая мне цветы. А перед выходом мы попрощались, и он меня в щёчку поцеловал", — рассказала Светлана.
Она также отметила, что после этой встречи сильно воодушевилась, потому что считает президента топовым мировым лидером.
А ранее российские женщины-пилоты оценили безопасность полётов на Airbus и Boeing. Одна из собеседниц Лайфа выразила уверенность в том, что Росавиация просто не позволит неисправным самолётам подниматься в воздух.
LIFE