РПЛ и ФНЛ планируют обжаловать решение об исключении из EPFL

РПЛ и ФНЛ могут оспорить решение об исключении из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL). Об этом сообщается на сайте РПЛ.

"Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала РПЛ и ФНЛ об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе. В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке", — говорится в совместном заявлении двух российских лиг.