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5 марта, 15:42

РПЛ и ФНЛ планируют обжаловать решение об исключении из EPFL

Обе лиги потеряли места в ассоциации в связи с ситуацией вокруг РФ и Украины.

РПЛ и ФНЛ могут оспорить решение об исключении из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL). Об этом сообщается на сайте РПЛ.

"Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала РПЛ и ФНЛ об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе. В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке", — говорится в совместном заявлении двух российских лиг.

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Накануне Лайф сообщал, что EPFL исключила из своего состава РПЛ и ФНЛ. Пресс-служба ассоциации отмечает, что решение связано с ситуацией вокруг России и Украины.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Роман Фейгин
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