"Металлург" на выезде победил "Барыс" и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" на выезде победил казахстанский "Барыс" в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Состоявшаяся в Нур-Султане встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе уральцев по шайбе забросили Семён Кошелев, Павел Акользин, Филипп Майе, Григорий Дронов и Максим Карпов. У "Барыса" в третьем периоде отличились Кёртис Волк, Никита Михайлис и Коди Куник.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу "Металлурга". Четвёртый матч состоится в понедельник, 7 марта, в Нур-Султане.