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5 марта, 15:51

"Металлург" на выезде победил "Барыс" и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина

В составе гостей по шайбе забросили Семён Кошелев, Павел Акользин, Филипп Майе, Григорий Дронов и Максим Карпов.

Магнитогорский "Металлург" на выезде победил казахстанский "Барыс" в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Состоявшаяся в Нур-Султане встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе уральцев по шайбе забросили Семён Кошелев, Павел Акользин, Филипп Майе, Григорий Дронов и Максим Карпов. У "Барыса" в третьем периоде отличились Кёртис Волк, Никита Михайлис и Коди Куник.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу "Металлурга". Четвёртый матч состоится в понедельник, 7 марта, в Нур-Султане.

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Кубок Гагарина. 1/8 финала

Восточная конференция. Третий матч

"Барыс" — "Металлург" — 3:5

Шайбы: Кошелев 3' (0:1), Акользин 23' (0:2), Майе 25' (0:3), Дронов 36' (0:4), Карпов 45' (0:5), Волк 50' (1:5), Михайлис 52' (2:5), Куник 60' (3:5)

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ХК "Металлург"

Роман Фейгин

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