ЦБ предупредил о возможном замедлении Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

Центробанк РФ предупреждает о возможном замедлении работы Системы быстрых платежей (СБП) из-за DDoS-атак на телеком-провайдеров. Однако в регуляторе успокоили, что ситуация никак не влияет на сохранность средств.

"В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей. Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время", — предупреждает регулятор.

Систему быстрых платежей запустили в России в конце января 2019 года. Она помогает гражданам переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги через QR-код.