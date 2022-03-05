ЦБ предупредил о возможном замедлении Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак
Однако в регуляторе успокоили, что ситуация никак не влияет на сохранность средств.
Центробанк РФ предупреждает о возможном замедлении работы Системы быстрых платежей (СБП) из-за DDoS-атак на телеком-провайдеров. Однако в регуляторе успокоили, что ситуация никак не влияет на сохранность средств.
"В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей. Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время", — предупреждает регулятор.
Систему быстрых платежей запустили в России в конце января 2019 года. Она помогает гражданам переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги через QR-код.
А ранее хакеры из Anonymous объявили кибервойну России. Это произошло на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Алексей Зотов