Петербургские врачи рассказали о борьбе с пандемией коронавируса

5 марта 2020 года в Санкт-Петербурге был официально зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Доктора городских стационаров, которые первыми стали коронавирусными, рассказали газете "Петербургский дневник", как справлялись с пандемией. Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана назвал это время серьёзным, тяжёлым уроком.

Он рассказал, что два года назад отношение к коронавирусу было как к сезонному заболеванию: думали, что ненадолго, и верили в лучшее. Но реальность была иной. Медики столкнулись с серьёзным врагом и по количеству заболевших, и по тяжести состояния, и по исходу заболевания. Однако, несмотря на трудности, специалисты довольно быстро подготовились и в плане развёртывания коек, и в поставке оборудования. По его словам, главный вывод, который сделали медики, — что им всё по зубам и все вместе они могут справиться.

"Надо много работать, нужны определённые ресурсы, но это возможно. Да, на грани предельных физических нагрузок, но, как практика показывает, мы справимся. Как говорят в ВДВ, где я служил: нет задач невыполнимых. У нас есть долг, и медработники его выполняют", — сказал врач.

Начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал, что в его больнице, как и во многих других, столкнулись с нехваткой СИЗ. Средства закупались за счёт внебюджетных денег, а искали их благодаря помощи друзей. По его словам, была растерянность и страх. Но, несмотря на это, из всего коллектива госпиталя (2200 сотрудников) уволилось всего около 60 человек, большинство из которых были старше 65 лет.

Аналогичная ситуация сложилась и в Покровской больнице. По словам главного врача Марины Бахолдиной, несмотря на нагрузку, уволились единицы. Сейчас в больницах царит более спокойная обстановка: все в СИЗ, каждый знает свои задачи и план действий.

"Все уже понимают, что такое CoViD-19, что необходима вакцинация и ревакцинация. Ответственность за собственное здоровье остаётся, насторожённость тоже. Жизнь показывает, что вакцинироваться стоит", — резюмировала Бахолдина.