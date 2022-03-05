Центру Гамалеи разрешили исследовать препарат от ковида на основе антител
Предполагается, что в изучении примет участие 101 доброволец, завершить его планируется 31 декабря 2022 года, уточняется в реестре Минздрава.
Минздрав России разрешил центру имени Гамалеи провести первую и вторую фазу клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител "Гамковимаб". Данная информация опубликована в реестре министерства.
"Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев", — сообщается в реестре.
В изучении планирует участвовать 101 доброволец, завершить исследование планируется 31 декабря 2022 года.
Ранее Лайф сообщал, что в ближайшее время Минздрав выдаст разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В ноябре отмечалось, что лекарство находится в высокой степени готовности.
ТАСС / Эрик Романенко