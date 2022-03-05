В России за сутки госпитализировали 9295 человек с коронавирусом
За это же время выписано из больниц в связи с выздоровлением 155 725 пациентов.
За сутки в России выявлено 86 769 новых случаев CoViD-19, 9295 пациентов госпитализированы, что на 5,6% меньше, чем накануне. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 5 марта 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 9295 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,6%", — говорится в сообщении оперштаба.
За это же время выписано из больниц в связи с выздоровлением 155 725 человек, умерло 750 пациентов.
Ранее Лайф писал, что с 3 марта в Москве отменяются ограничения по заполняемости концертных залов и театров. Однако ношение масок остаётся необходимым условием для посещения общественных мест. Также известно, что центры госуслуг "Мои документы" теперь принимают посетителей без сертификата о вакцинации.
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