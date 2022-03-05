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5 марта, 08:10

В России за сутки госпитализировали 9295 человек с коронавирусом

За это же время выписано из больниц в связи с выздоровлением 155 725 пациентов.

За сутки в России выявлено 86 769 новых случаев CoViD-19, 9295 пациентов госпитализированы, что на 5,6% меньше, чем накануне. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 5 марта 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 9295 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,6%", — говорится в сообщении оперштаба.

За это же время выписано из больниц в связи с выздоровлением 155 725 человек, умерло 750 пациентов.

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Андрей Бражников
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