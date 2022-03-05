Дерматолог Котова предупредила о риске обострения кожных заболеваний после ковида

После перенесённого ковида у человека могут обостриться некоторые кожные заболевания. Об этом предупредила дерматолог, косметолог Ирина Котова.

"Если человек был долго в ремиссии, то после CoViD-19, как правило, всё обостряется. Если лечение было активным и есть интоксикация от лекарственных средств и от вируса, то, конечно, кожа тоже реагирует", — пояснила эксперт в беседе с RT.

Котова уточнила, что после ковида чаще всего развивается псориаз, красный плоский лишай и себорейный дерматит. Кроме того, могут возникать аллергические реакции различного типа. Чтобы минимизировать риски, врач рекомендует восстанавливать и очищать организм после болезни с помощью детоксикации и местных средств.