Гинцбург: Около 97% попадающих в больницы с ковидом не вакцинированы

Около 97% тех, кто попадает с коронавирусной инфекцией в больницу, не проходили вакцинацию от ковида. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"[Среди] госпитализированных 3–4%, соответственно, есть вакцинированных. 97% — это невакцинированные", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Он отметил, что прививка препаратом "Спутник V" защищает от госпитализации на 95–96%. В качестве препарата для ревакцинации учёный рекомендует "Спутник лайт". Гинцбург подчёркивает, что нельзя сказать о такой же результативности вакцин на платформе информационных РНК, например, Pfizer и Moderna.

"Мы в первую очередь делали это исследование для "омикрона". Это большое исследование, которое мы сделали во взаимодействии с ведущими московскими клиниками", — добавил Александр Гинцбург, отметив, что в исследованиях участвовало более тысячи человек.