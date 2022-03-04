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4 марта, 16:50

Как справиться с бессонницей, когда сна ни в одном глазу

С нашим образом жизни, когда организм находится в частом состоянии стресса, всё больше людей начинают испытывать проблемы со сном. Есть несколько лайфхаков, как помочь себе уснуть.

Не есть на ночь эти продукты

Жирное, солёное, острое и сладкое. Некоторые продукты не только могут негативно сказаться на вашей фигуре, но ещё и заставят нервную систему возбудиться, что отсрочит сон на неопределённое время. Диетологи советуют либо не есть за три-четыре часа до сна вовсе, либо выбирать нейтральную пищу: рис, бананы или молочку. От употребления чая и кофе тоже лучше воздержаться.

Убирать подальше телефон

Учёными уже давно доказано, что зависание в гаджетах перед сном негативно сказывается как на уровне сна, так и на возможности быстро заснуть. Поэтому лучшим решением будет приучить себя в кровати за час до сна почитать книгу, а не поскроллить ленту очередной соцсети.

Фото © Pexels / cottonbro

Фото © Pexels / cottonbro

Создать максимальную темноту

Из-за постоянного света за окном жители мегаполисов чаще других страдают бессонницей, потому что со временем в их организме вырабатывается всё меньше мелатонина (гормона сна). Одним из лучших решений помочь себе быстрее засыпать — купить плотные шторы или жалюзи и выключить абсолютно весь свет. Даже мигающие в темноте лампочки гаджетов отвернуть по возможности от кровати.

Правильно подготовить место сна

Часто бессонница возникает ещё и из-за неправильной температуры в комнате или слишком сухого воздуха. Особенно мучаются те, у кого в спальне слишком близко к кровати расположены огненные батареи. Исправить это достаточно просто — приобрести увлажнитель воздуха. И про температуру учёные тоже давно всё рассказали. Оптимальной для лучшего и быстрого засыпания считаются 18–20 градусов тепла.

Фото © Pexels / cottonbro

Фото © Pexels / cottonbro

Попробовать технику парадокса

Если говорить про психологические лайфхаки, как быстро уснуть, можно попробовать следующий вариант. Помните, как вам в детстве строго запрещали что-то делать, а вы наперекор запрету сразу действовали? Этот же приём может сработать и при бессоннице. Попробуйте лечь в кровать и несколько раз про себя повторить, что не хотите спать. Возможно, ваш внутренний ребёнок услышит это и, наоборот, поможет уснуть.

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Обложка ©

Обложка © Pexels / cottonbro

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