5 абсурдных санкций из-за ситуации на Украине, глядя на которые сомневаешься во вменяемости Запада

Комментируя санкции в отношении России, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что никто не ожидал, что они коснутся спортсменов. Хотя, будем честны, спорт всегда был политическим инструментом. Но в чём глава МИД РФ точно был прав, так это в том, что некоторые ограничительные меры никто не мог ожидать. Машина, "клепающая санкции", так разошлась, что остаётся только улыбаться.

Российским кошкам запретили участвовать в международных выставках

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И правда, если с выражением "спорт вне политики" ещё можно поспорить, то на котиков положение России на мировой арене точно не должно влиять. Безродным пушистикам наплевать, а вот тем, кто собирался принимать участие в конкурсах, придётся повременить. Из-за ситуации на Украине Международная федерация кошек (FIFE) ввела запрет на учатие российских хвостатых в конкурсах, которые проводит организация. Ограничение действует до 31 мая 2022 года, но люди выражают своё несогласие уже сейчас.

"Русское мороженое" стало украинским

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Несколько лет подряд чешская компания Prima выпускала мороженое под названием Ruská zmrzlina ("Русское мороженое") и отлично на этом зарабатывала. Сейчас из-за ситуации на Украине, видимо, продажи сильно упали. В попытках исправить ситуацию бизнесмены решили переименовать мороженое в украинское. То, что внутри упаковки, конечно-же, так и останется "русским". Новые пачки поступят в продажу только к началу апреля, ну а пока на все брикеты просто клеят стикер "Мы поддерживаем Украину".

Ресторан в Германии запретил вход россиянам

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Владельцы ресторана Traube Bietigheim в немецком городке Битигхайм-Биссинген с полной серьёзностью сообщили, что с настоящего момента больше не будут принимать россиян. В заявлении сказано, что ради того, "чтобы их дети жили в свободной Европе", они больше не ждут посетителей с русскими паспортами. Подход интересный, но есть пара технических вопросов. Во-первых, неужели теперь они будут спрашивать паспорта у всех гостей? И если это не так, то по какому признаку собираются вычислять тех, у кого просить показать документ? В любом случае всё это больше похоже на дискриминацию по национальному признаку. Ксенофобия в прогрессивной Европе? Да не может быть.

Миланский университет Бикокка отменил цикл лекций о Достоевском

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В начале марта стало известно, что руководство Миланского университета Бикокка решило отменить курс лекций о Фёдоре Достоевском в связи с проведением Россией "Операции Z" — специальной военной операции по защите Донбасса. Лектор писатель Паоло Нори был в шоке, когда по электронной почте получил сообщение с такой формулировкой:"<...> Проректор по дидактике сообщил мне о том, что они с ректором решили перенести курс о Достоевском, чтобы избежать любой формы разногласий, особенно внутренних, в такой напряжённый момент". Паоло уже было перенервничал, но зря: в итоге университет отказался от такого радикального решения. Цикл лекций состоится, пишет La Stampa.

Тургеневский дуб исключили из конкурса "Европейское дерево года"

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