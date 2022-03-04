Повзрослевшие ученики рассказали, за что их наказывали в школе, и вот 10 самых смешных историй

"Однажды меня выгнали с урока, когда я припирался с учительницей биологии, когда она почему-то решила, что пингвины — это млекопитающие. Тогда я просто дико жестикулировал, показывая на фотографию пингвина прямо под заголовком "Птицы", — mikamckinnon.

"На меня наорали перед всем классом за то, что я якобы "читал слишком много Диккенса" и говорил / вёл себя как претенциозный джентльмен Викторианской эпохи", — SketchesbyBoze.

"Меня наругали, что я говорил как пират 19 сентября, в международный день "Говори как пират", — JoeGunz42.

Гиф © Giphy

"У меня были проблемы из-за того, что я пришла в школу в ДЖИНСАХ. Они якобы были слишком откровенные. Я тогда училась в 7-м классе, и, вообще, это была не моя проблема, что я родилась с большой задницей. Стоит ли говорить, что преподаватель был мужчина", — mediocrebitch47.

"Я украла несколько живых лягушек из школьной лаборатории и выпустила их на волю", — myspacemama.

Гиф © Giphy

"Во втором классе меня отправили в кабинет ДИРЕКТОРА за то, что я была слишком... потной", — HeyDoryen.

"Однажды учительница, которая была у меня в пятом классе, вытащила меня из кабинета и кинула в меня пачку салфеток со словами: "На! Высморкайся!", потому что я шмыгал носом. Недавно вспомнил тот случай и написал ей имейл о том, каким ужасным она была преподавателем и что ей нельзя работать с детьми", — peachofababy.

"В старшей школе меня отстранили на несколько недель из-за того, что я отправила всем ученикам школы сообщение (содержание в этом случае неважно). Они обвинили меня во взломе школьной системы, хотя по факту я просто нажала "Ответить всем" в электронной почте. Но самое смешное в том, что, когда я действительно хакнула школьную сеть, никто не заметил", — ewindisch.

Гиф © Giphy

"Мальчик скрутил мне руку и схватил меня за грудь. Тогда я наступила ему на ногу, и он отпустил меня. В итоге нас обоих отстранили, потому что в школе была так называемая политика нулевой терпимости к физическому насилию. Видимо, я должна была просто позволить ему делать то, что он спланировал, пока кто-то из учителей не придёт на помощь", — KoiPuff.