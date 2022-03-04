Российские автомобилисты разместили на машинах наклейки Z в знак поддержки денацификации Украины

Автомобилисты клеят на машины стикеры с буквой Z. Видео © Instagram / volrota

Более 10 тысяч автомобилистов по всей России в знак поддержки денацификации Украины разместили на свои машины наклейки Z с хештегом "Своих не бросаем". Стикеры распространили активисты "Волонтёрской роты" в рамках акции "Своих не бросаем" среди автолюбителей из Москвы, Петербурга, Твери, Омска, Екатеринбурга и других российских городов.

"В тяжёлые времена важно чувствовать поддержку, единство", — подчеркнул руководитель "Волонтёрской роты" Станислав Кузьменко.

Цель акции "Своих не бросаем" — объединить все патриотические силы, поддерживающие денацификацию и демилитаризацию Украины. Участники флешмоба меняют аватарки своих аккаунтов в соцсетях, вывешивают флаги из окон домов, украшают автомобили и рабочие места триколором ЛДНР и России, участвуют в автопробегах.

Как заметил Кузьменко, сейчас в Сети распространяется огромное количество фейков. "Против нашей страны выступает целая армия интернет-провокаторов, спекулирующих фактами, намеренно провоцирующих наших граждан, стремясь расшатать внутриполитическую обстановку. Мы хотим показать, что нас, истинных патриотов своей страны, которые с гордостью называют себя россиянами, много и позиция наша уверенная", — добавил глава всероссийского добровольческого движения.

А руководитель центрального штаба "Молодой гвардии" Александр Амелин отметил, что акция "Своих не бросаем" поистине показала единение простых граждан в общем деле поддержки решений руководства страны.

Фото © Instagram / aleksandramelin