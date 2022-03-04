Российские автомобилисты разместили на машинах наклейки Z в знак поддержки денацификации Украины
Символ Z на стикерах выполнен в цветах георгиевской ленты. Во флешмобе приняло участие более 10 тысяч автолюбителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов РФ.
Автомобилисты клеят на машины стикеры с буквой Z. Видео © Instagram / volrota
Более 10 тысяч автомобилистов по всей России в знак поддержки денацификации Украины разместили на свои машины наклейки Z с хештегом "Своих не бросаем". Стикеры распространили активисты "Волонтёрской роты" в рамках акции "Своих не бросаем" среди автолюбителей из Москвы, Петербурга, Твери, Омска, Екатеринбурга и других российских городов.
"В тяжёлые времена важно чувствовать поддержку, единство", — подчеркнул руководитель "Волонтёрской роты" Станислав Кузьменко.
Цель акции "Своих не бросаем" — объединить все патриотические силы, поддерживающие денацификацию и демилитаризацию Украины. Участники флешмоба меняют аватарки своих аккаунтов в соцсетях, вывешивают флаги из окон домов, украшают автомобили и рабочие места триколором ЛДНР и России, участвуют в автопробегах.
Как заметил Кузьменко, сейчас в Сети распространяется огромное количество фейков. "Против нашей страны выступает целая армия интернет-провокаторов, спекулирующих фактами, намеренно провоцирующих наших граждан, стремясь расшатать внутриполитическую обстановку. Мы хотим показать, что нас, истинных патриотов своей страны, которые с гордостью называют себя россиянами, много и позиция наша уверенная", — добавил глава всероссийского добровольческого движения.
А руководитель центрального штаба "Молодой гвардии" Александр Амелин отметил, что акция "Своих не бросаем" поистине показала единение простых граждан в общем деле поддержки решений руководства страны.
Фото © Instagram / aleksandramelin
"Люди Донбасса испытывают тяготы и невзгоды каждый день уже много лет, но недавно этому варварству было решено положить конец самым решительным образом. И я очень рад, что так много людей готовы с честью и достоинством снабдить свои автомобили такими наклейками, открыто заявляя о своём мнении обществу", — заключил Амелин.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Мы ведём онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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