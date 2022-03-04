7 звёзд, которые попались на использовании фонограммы, но ничуть не жалеют
Пение под фанеру на концертах — это вынужденная мера или банальный обман зрителей и попытка спрятать отсутствие таланта? Обидно, что ей балуются даже народные артисты.
Обложка © Getty Images / Oleg Nikishin
Натали
Певица Натали. Фото © Instagram / natali_star74
Конфуз произошёл несколько лет назад, когда артистку пригласили в Котельники на празднование Дня города. Организаторы захотели сделать Натали изюминкой праздника… и не прогадали. Исполнительница хита из 90-х "Ветер с моря дул" удивила горожан не столько своим появлением, а сколько падением во время выступления. Удивительно, но, полетев вниз со сцены, петь Натали почему-то не перестала. Тогда всем стало понятно, что звезда лишь открывает рот, но не поёт.
Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото © Getty Images / Oleg Nikishin / Epsilon
К сожалению, любимица публики и бывшая ведущая "Дома-2" тоже оказалась в нашем списке селеб-обманщиков. Несмотря на высокие награды её альбомов, например "Под звуки поцелуев" возглавил на момент своего выхода чарты России, Казахстана и Армении, войдя в топ-250 самых популярных по версии iTunes, многие коллеги считают достижения артистки незаслуженными и открыто говорят о том, что Ольга поёт под фонограмму.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Король эпатажа и российской эстрады тоже занял почётное место в топе. Всему виной возраст, энергичные танцы и выход в зрительный зал. Филипп Бедросович уже не так молод, чтобы на одном дыхании тянуть двухчасовые концерты, поэтому часто "разбавляет" их "фанерой".
Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Всегда интересно наблюдать за победителями музыкальных шоу, которые клянутся, что петь умеют, а пользоваться фонограммой никогда не будут. Такой оказалась и артистка Виктория Дайнеко, прославившаяся победой в "Фабрике звёзд". Первое время певица выступала честно и самостоятельно, но на одном из концертов попросту забыла, сколько именно раз повторяет припев. Так и раскрылся очередной эстрадный обман.
МакSим
Певица МакSим. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Спалилась певица Максим грандиозно и с размахом — прямо на "Премии Муз-ТВ" в 2010 году. МакSим в тот вечер выиграла в номинации с песней "Дорога", которую и должна была победно исполнить перед зрителями. Однако за кулисами что-то пошло не так и фонограмму для выступления попросту не нашли. После небольшой паузы звезда решилась попробовать исполнить трек самостоятельно (не без помощи бэк-вокалистов), но и это не спасло положение.
Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева не раз показывала общественности, что петь любит и умеет. Её красивый, немного низкий голос сводит с ума сотни тысяч фанатов. Но эти же самые поклонники сами рассказывали, что на концертах Вера часто выступает под записи песен. Зачем? Возможно, потому что люди придут на выступления и так или банально "да никто и не заметит".
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Нет ничего удивительного в том, что родная дочь примадонны российской эстрады захотела пойти по стопам матери и тоже стала певицей. Правда, талант передался по наследству не полностью, из-за чего большинство музыкальных критиков не считает Кристину сильной певицей. Если подробнее рассмотреть творчество звезды, станет заметно, что Орбакайте делает акцент на медленных и спокойных песнях. Но зачем-то и их на концертах исполняет под фанеру.